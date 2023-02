Europa League: Juve, Roma vanno avanti. In Conference avanzano Fiorentina e Lazio (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Roma ha battuto il Salisburgo per 2-0 (gol di Belotti e Dybala) passando ai quarti di Europa League. Turno superato anche da parte della Juve che, dopo l'11 in casa nella gara d'andata, ha vinto 3-0 a Nantes con la straordinaria tripletta di Di Maria L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 febbraio 2023) Laha battuto il Salisburgo per 2-0 (gol di Belotti e Dybala) passando ai quarti di. Turno superato anche da parte dellache, dopo l'11 in casa nella gara d'andata, ha vinto 3-0 a Nantes con la straordinaria tripletta di Di Maria L'articolo proviene da Firenze Post.

