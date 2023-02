Europa League | il sorteggio degli ottavi di finale LIVE

(Di venerdì 24 febbraio 2023)di– Prende il via ildidella UEFA. Un turno che vedrà protagoniste anche due formazioni italiane: Juventus e Roma. I bianconeri e i giallorossi si presentano a questa fase della manifestazione dopo aver eliminato nei playoff rispettivamente i francesi del Nantes e gli L'articolo, ildiproviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 11 - La #Juventus é l'unica squadra italiana ad aver raggiunto sempre almeno gli ottavi di finale delle competizion… - juventusfc : ?? I convocati per l'Europa League ?? #NANJUV #UEL - sportface2016 : L'allenatore del #Nantes #Kombouarè in conferenza: 'Se la #Juventus perde contro di noi è ridicola' - CorSport : ?? LIVE #EuropaLeague Le avversarie di #AsRoma e #Juventus #CorrieredelloSport - forzaroma : ??NEWS AGGIORNATA! Inizia il sorteggio degli ottavi di Europa League #ASRoma -

Dal marziano all'alieno, dal Cristiano all'Angelo, dalla Champions all': la storia europea della Juventus si arricchisce a Nantes di una nuova pagina, scritta da con una tripletta pazzesca che spazza via dubbi e pessimismo e fa vivere una notte finalmente ...Le vincitrici avanzeranno ai quarti di finale diche si terranno ad aprile. la Fiorentina: arrivata seconda nel Gruppo C, allo spareggio ha eliminato il Braga la Lazio, retrocessa dall'...

Diretta sorteggio Europa League: gli avversari di Roma e Juve LIVE Corriere dello Sport

Europa League, i sorteggi degli ottavi LIVE alle 12: le avversarie di Juve e Roma Calciomercato.com

Europa League, ecco le avversarie di Juve e Roma negli ottavi: sorteggio LIVE - Sportmediaset Sport Mediaset

Sorteggio Europa League e Conference: Roma, Juventus, Lazio e Fiorentina scoprono le avversarie agli ottavi ilmessaggero.it

Sorteggi Europa League e Conference League: gli ottavi per Juve, Roma, Lazio e Fiorentina La Gazzetta dello Sport

Di Salvatore Riggio La Juventus cerca la vittoria a Nantes per passare ai quarti, la Roma deve ribaltare lo 0-1 dell’andata. Di scena anche Manchester United-Barcellona e Monaco-Bayer… Leggi ...Il calcio italiano nel giovedì europeo ha fatto il pieno portando tutte e quattro le squadre al turno successivo ...