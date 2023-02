Europa League, i sorteggi: Roma-Real Sociedad, Juventus-Friburgo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo aver concluso il secondo atto dei sedicesimi di finale di Europa League, la competizione europea entra nel vivo. Qualificatasi contro il Salisburgo, grazie alla vittoria casalinga per 2-0, la Roma scopre la prossima avversaria, il Real Sociedad. La compagine spagnola, che attualmente detiene il terzo posto in classifica nel proprio campionato, non sarà terreno fertile per i giallorossi, che avrebbero potuto sperare in una compagine più abbordabile. Per la Juventus, invece, sfida molto più alla portata. I bianconeri, infatti, dopo aver superato l’ostacolo Nantes, agli ottavi di finale della competizione dovranno affrontare il Friburgo, squadra che milita in Bundesliga, dove attualmente è all’ottavo posto. Tra i calciatori da calciatori più pericolosi del club ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo aver concluso il secondo atto dei sedicesimi di finale di, la competizione europea entra nel vivo. Qualificatasi contro il Salisburgo, grazie alla vittoria casalinga per 2-0, lascopre la prossima avversaria, il. La compagine spagnola, che attualmente detiene il terzo posto in classifica nel proprio campionato, non sarà terreno fertile per i giallorossi, che avrebbero potuto sperare in una compagine più abbordabile. Per la, invece, sfida molto più alla portata. I bianconeri, infatti, dopo aver superato l’ostacolo Nantes, agli ottavi di finale della competizione dovranno affrontare il, squadra che milita in Bundesliga, dove attualmente è all’ottavo posto. Tra i calciatori da calciatori più pericolosi del club ...

