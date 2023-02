Europa League, i sorteggi degli ottavi di finale: le avversarie di Juve e Roma (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nemmeno il tempo di festeggiare il passaggio del turno che alle ore 12 è già tempo di conoscere il proprio destino per Roma e Juventus in Europa League Nemmeno il tempo di festeggiare il passaggio del turno che alle ore 12 è già tempo di conoscere il proprio destino per Roma e Juventus in Europa League. Le due italiane sapranno quale sarà la loro avversaria agli ottavi di finale della competizione. Di seguito le squadre teste di serie e le qualificate dagli spareggi: TESTE DI SERIE: Arsenal (ING), Betis (SPA), Fenerbahçe (TUR), Ferencváros (HUN), Feyenoord (OLA), Friburgo (GER), Real Sociedad (SPA) e Union Saint-Gilloise (BEL). VINCITRICI SPAREGGI: Juventus (ITA), Roma (ITA), Union ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nemmeno il tempo di festeggiare il passaggio del turno che alle ore 12 è già tempo di conoscere il proprio destino perntus inNemmeno il tempo di festeggiare il passaggio del turno che alle ore 12 è già tempo di conoscere il proprio destino perntus in. Le due italiane sapranno quale sarà la loro avversaria aglididella competizione. Di seguito le squadre teste di serie e le qualificate dagli spareggi: TESTE DI SERIE: Arsenal (ING), Betis (SPA), Fenerbahçe (TUR), Ferencváros (HUN), Feyenoord (OLA), Friburgo (GER), Real Sociedad (SPA) e Union Saint-Gilloise (BEL). VINCITRICI SPAREGGI:ntus (ITA),(ITA), Union ...

