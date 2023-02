Europa League, gli ottavi: sarà Juventus-Friburgo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Europa League ottavi di finale – Si è tenuto il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Europa League. Un turno che vedrà protagoniste anche due formazioni italiane: Juventus e Roma. I bianconeri e i giallorossi si presentano a questa fase della manifestazione dopo aver eliminato nei playoff rispettivamente i francesi del Nantes e gli L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 febbraio 2023)di finale – Si è tenuto il sorteggio deglidi finale della UEFA. Un turno che vedrà protagoniste anche due formazioni italiane:e Roma. I bianconeri e i giallorossi si presentano a questa fase della manifestazione dopo aver eliminato nei playoff rispettivamente i francesi del Nantes e gli L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Affronteremo il @scfreiburg negli ottavi di Europa League ???? - OptaPaolo : 11 - La #Juventus é l'unica squadra italiana ad aver raggiunto sempre almeno gli ottavi di finale delle competizion… - IFTVofficial : All 4 Italians teams qualified for the next rounds of Europa and Conference League today. ? Juventus 4-1 Nantes ?… - bbiancawhite : Stanno apparecchiando per far vincere l'Europa League alla Juve così retrocede ma gioca comunque la Champions - susy_DV7 : Ci tocca il Friburgo in Europa League rispetto per tutti paura di nessuno ?????? #UELdraw #juventus -