Europa League e Conference League, le reazioni delle italiane al sorteggio degli ottavi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Pessotto su Juventus - Friburgo: 'Avversario da prendere con le molle, ma siamo pronti'. E Tare da casa Lazio: 'L'Az Alkmaar è una squadra forte, ma noi vogliamo andare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Affronteremo il @scfreiburg negli ottavi di Europa League ???? - OptaPaolo : 11 - La #Juventus é l'unica squadra italiana ad aver raggiunto sempre almeno gli ottavi di finale delle competizion… - IFTVofficial : All 4 Italians teams qualified for the next rounds of Europa and Conference League today. ? Juventus 4-1 Nantes ?… - JManiaSite : L’ex numero 10 bianconero ha parlato della Joya , facendo anche un riferimento al suo passato. #DelPiero #Dybala - CalcioFinanza : Roma-Real Sociedad, biglietti in vendita per gli ottavi di finale di UEFA Europa League: prezzi da 20 euro… -