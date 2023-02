Europa League, Di Maria trascina la Juve: contro il Friburgo per sfatare il tabù ottavi di finale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel momento del bisogno, Max Allegri si è aggrappato al suo giocatore di maggior spessore ed esperienza internazionale e Angel Di Maria ha risposto presente con una tripletta, la prima in bianconero, che ha permesso alla Vecchia Signora di regolare 0-3 il Nantes e approdare agli ottavi di finale. Una prestazione di maturità da parte di tutta la squadra, impreziosita dalle magie del “Fideo”, autore di giocate da fuoriclasse vero, soprattutto quella che ha sbloccato il match dopo 5 minuti. Un sinistro a giro dal vertice destro dell’area di rigore di prima intenzione per mettere la partita di discesa prima di chiudere i conti con un calcio di rigore, da lui stesso guadagnato, e con un gol di testa, non proprio la specialità della casa. Diventano così 7 i gol dell’argentino, quattro negli ultimi quattro giorni, che insieme a 6 assist in ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel momento del bisogno, Max Allegri si è aggrappato al suo giocatore di maggior spessore ed esperienza internazionale e Angel Diha risposto presente con una tripletta, la prima in bianconero, che ha permesso alla Vecchia Signora di regolare 0-3 il Nantes e approdare aglidi. Una prestazione di maturità da parte di tutta la squadra, impreziosita dalle magie del “Fideo”, autore di giocate da fuoriclasse vero, soprattutto quella che ha sbloccato il match dopo 5 minuti. Un sinistro a giro dal vertice destro dell’area di rigore di prima intenzione per mettere la partita di discesa prima di chiudere i conti con un calcio di rigore, da lui stesso guadagnato, e con un gol di testa, non proprio la specialità della casa. Diventano così 7 i gol dell’argentino, quattro negli ultimi quattro giorni, che insieme a 6 assist in ...

