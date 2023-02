Europa League, avversarie di Juventus e Roma! Ottavi: tabellone completo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sorteggiati a Nyon le squadre che si affronteranno negli Ottavi di finale di Europa League. Presenti anche le italiane Juventus e Roma, che hanno beccato rispettivamente Friburgo e Real Sociedad. Il tabellone completo SORTEGGI ? Per la Roma ci sarà la Real Sociedad, mentre la Juventus ha beccato il Friburgo. L’urna di Nyon ha parlato. Questi gli accoppiamenti delle italiane agli Ottavi di Europa League. Il tabellone completo prevede: Union Berlino-Union Saint-Gilloise; Siviglia-Fenerbahce; Bayer Leverkusen-Ferencvaros; Sporting Lisbona-Arsenal; Manchester United-Betis Siviglia e Shakhtar Donetsk-Feyenoord. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sorteggiati a Nyon le squadre che si affronteranno neglidi finale di. Presenti anche le italianee Roma, che hanno beccato rispettivamente Friburgo e Real Sociedad. IlSORTEGGI ? Per la Roma ci sarà la Real Sociedad, mentre laha beccato il Friburgo. L’urna di Nyon ha parlato. Questi gli accoppiamenti delle italiane aglidi. Ilprevede: Union Berlino-Union Saint-Gilloise; Siviglia-Fenerbahce; Bayer Leverkusen-Ferencvaros; Sporting Lisbona-Arsenal; Manchester United-Betis Siviglia e Shakhtar Donetsk-Feyenoord. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

juventusfc : Affronteremo il @scfreiburg negli ottavi di Europa League ???? - OptaPaolo : 11 - La #Juventus é l'unica squadra italiana ad aver raggiunto sempre almeno gli ottavi di finale delle competizion…