Europa League | alle ore 12 i sorteggi degli ottavi di finale – LIVE

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Nemmeno il tempo di festeggiare il passaggio del turno cheore 12 è già tempo di conoscere il proprio destino per Roma e Juventus inNemmeno il tempo di festeggiare il passaggio del turno cheore 12 è già tempo di conoscere il proprio destino per Roma e Juventus in. Le due italiane sapranno quale sarà la loro avversaria aglididella competizione. Di seguito le squadre teste di serie e le qualificate dagli spareggi: TESTE DI SERIE: Arsenal (ING), Betis (SPA), Fenerbahçe (TUR), Ferencváros (HUN), Feyenoord (OLA), Friburgo (GER), Real Sociedad (SPA) e Union Saint-Gilloise (BEL). VINCITRICI SPAREGGI: Juventus (ITA), Roma (ITA), Union Berlin (GER), Manchester United (ING), Bayer ...