Europa e Conference League, le italiane agli ottavi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sorteggio positivo per la Juventus negli ottavi di Europa League. La società bianconera incrocerà i tedeschi del Friburgo. Meno fortunata la Roma che ha pescato gli spagnoli della Real Sociedad. Gli ottavi di Europa League sono in programma il 9 e 16 marzo. Le squadre:Union Berlin (GER) - Union Saint-Gilloise (BEL) -Sivigla (SPA) - Fenerbahçe (TUR) Juventus (ITA) - Friburgo (GER) Leverkusen (GER) - Ferencváros (UNG) Sporting CP (POR) - Arsenal (ING) Man United (ING) - Betis (SPA) Roma (ITA) - Real Sociedad (SPA) Shakhtar (UCR) - Feyenoord (OLA).Conference League, Fiorentina con il Sivasspor, Lazio con AlkmaarLa Fiorentina pesca i turchi del Sivasspor, per la Lazio ci sono gli olandesi dell'AZ Alkmaar. Gli ottavi di finale di ...

