Eurolega basket, venticinquesima giornata: programma e diretta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo la pausa per le Coppe Nazionali ritorna con la 25esima giornata di stagione regolare Eurolega di basket. Giovedì è scesa in campo l'Olimpia Milano, vincente contro i greci del Panathinaikos, mentre venerdì toccherà alla Virtus Bologna, che ospita Baskonia. Il momento delle italiane in Eurolega Photo by Sportface.itOlimpia Milano La prima italiana a scendere in campo in Eurolega è stata l'Olimpia Milano. Erano attesi ieri dal match casalingo presso il Forum di Assago contro il Panathinaikos. Le Scarpette Rosse hanno una partita in meno dopo il rinvio del match contro il Fenerbahce, a causa del tragico terremoto in Turchia, ma sono anche reduci dalla delusione rimediata in Coppa Italia, con la prematura eliminazione ai quarti per mano di Brescia. In questo torneo, invece, gli uomini ...

