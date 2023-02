Estelle di Svezia compie 11 anni | il nuovo ritratto per festeggiarla

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La Casa reale svedese ha condiviso un(bellissimo) scatto ufficiale della principessa, seconda in linea di successione dopo la madre Victoria

La principessa Estelle di Svezia ha compiuto 11 anni. E la casa reale, per festeggiarla, ha diffuso un suo nuovo ritratto ufficiale scattato a Palazzo Haga, Stoccolma. Nella foto, seconda in linea di successione dopo la madre Victoria

La Casa reale svedese ha condiviso un nuovo (bellissimo) scatto ufficiale della principessa, seconda in linea di successione dopo la madre Victoria ...