Espanyol-Maiorca sabato 25 febbraio 2023 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici I Pericos cercano un successo interno

Leggi su infobetting

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il preziosissimo gol di Sergi Darder in casa dell’Elche ha dato tre punti davvero importanti all’: grazie alla prodezza nel finale del loro centrocampista, isono balzati a 24 punti, mettendo la freccia su diverse squadre. La strada per la salvezza è ancora lunghe, tante squadre sono coinvolte nella lotta per rimanere in Primera InfoBetting: Scommesse Sportive e