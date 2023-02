Esame Champions: Messi-Psg, Barcellona contro la Sirena-Beckham (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Messi clan sbarca in Catalogna: il padre Jeorge incontra il presidente del Barcellona, mentre dall’altra parte dell’Oceano arrivano nuove offerte Alessandro Grandesso e Filippo Maria Ricci 22 febbraio– Milano Una tempesta di eccitazione sta per arrivare in Catalogna! L’arrivo dei Messi ha scatenato un’ondata di entusiasmo a Barcellona, mentre Parigi ha osservato con un certo distacco. Prima papà Jorge, che si è incontrato con Joan Laporta, presidente del Barça. Poi Leo, che ha approfittato dei giorni di riposo dati alla rosa del Psg dal tecnico Galtier per fare una scappata a Barcellona con sua moglie Antonela. I coniugi Messi sono stati a cena al Born con i Busquets e gli Alba, mentre Jorge ha incontrato Laporta. Ma non è tutto: dall’altra parte dell’Oceano arrivano nuove ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ilclan sbarca in Catalogna: il padre Jeorge incontra il presidente del, mentre dall’altra parte dell’Oceano arrivano nuove offerte Alessandro Grandesso e Filippo Maria Ricci 22 febbraio– Milano Una tempesta di eccitazione sta per arrivare in Catalogna! L’arrivo deiha scatenato un’ondata di entusiasmo a, mentre Parigi ha osservato con un certo distacco. Prima papà Jorge, che si è incontrato con Joan Laporta, presidente del Barça. Poi Leo, che ha approfittato dei giorni di riposo dati alla rosa del Psg dal tecnico Galtier per fare una scappata acon sua moglie Antonela. I coniugisono stati a cena al Born con i Busquets e gli Alba, mentre Jorge ha incontrato Laporta. Ma non è tutto: dall’altra parte dell’Oceano arrivano nuove ...

