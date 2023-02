Eriksson si defila dal calcio per problemi di salute: 'Priorità alla famiglia' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sven Goran Eriksson si allontana dal mondo del calcio. Almeno per un po'. Attraverso un comunicato ufficiale distribuito alla stampa, l'allenatore svedese, 75 anni, ha svelato di avere dei "problemi ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sven Goransi allontana dal mondo del. Almeno per un po'. Attraverso un comunicato ufficiale distribuitostampa, l'allenatore svedese, 75 anni, ha svelato di avere dei "...

