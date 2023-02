Eriksson lascia il calcio: «Chiedo di rispettare la mia decisione e la mia privacy» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sven-Goran Eriksson, ormai ex tecnico del Karlsatd Fotboll, ha deciso di lasciare il calcio per problemi di salute. Ecco le sue dichiarazioni Sven-Goran Eriksson, ormai ex tecnico del Karlsatd Fotboll, ha deciso di lasciare il calcio per problemi di salute. PAROLE – «Io, Sven-Göran Eriksson, ho deciso, a causa di problemi di salute che sono sotto esame, di limitare i miei doveri pubblici per il momento. Mi concentrerò ora sulla salute, sulla famiglia e sugli assegni limitati per il Karlstad Football. Vi ringrazio per tutto il sostengo gli amici e i contatti del calcio e Chiedo loro di rispettare la mia decisione e la mia privacy». L'articolo proviene da calcio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sven-Goran, ormai ex tecnico del Karlsatd Fotboll, ha deciso dire ilper problemi di salute. Ecco le sue dichiarazioni Sven-Goran, ormai ex tecnico del Karlsatd Fotboll, ha deciso dire ilper problemi di salute. PAROLE – «Io, Sven-Göran, ho deciso, a causa di problemi di salute che sono sotto esame, di limitare i miei doveri pubblici per il momento. Mi concentrerò ora sulla salute, sulla famiglia e sugli assegni limitati per il Karlstad Football. Vi ringrazio per tutto il sostengo gli amici e i contatti delloro dila miae la mia». L'articolo proviene da...

