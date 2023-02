Eriksson lascia | ' ho problemi di salute | basta impegni'

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Sven - Goran, almeno per il momento, il mondo del calcio, dove ha vinto molto, basti pensare alla Coppa Uefa con il Goteborg e alla Coppa delle Coppe e lo scudetto con la Lazio. Ad ...

Sven - Goran, almeno per il momento, il mondo del calcio, dove ha vinto molto, basti pensare alla Coppa Uefa con il Goteborg e alla Coppa delle Coppe e lo scudetto con la Lazio. Ad annunciarlo è ...L'annuncio è arrivato sul sito ufficiale della squadra dove ha scritto: 'Io, Sven - Göran Svennis, a causa di problemi di salute su cui sto indagando con degli esami, ho scelto di limitare i ...

Sven-Goran Eriksson saluta il calcio, almeno per il momento. L'ex tecnico della Lazio campione d'Italia nel 2000, in un breve comunicato sul sito del suo attuale club, il Karlstad Football Club, ha sp ...Il 75enne ex tecnico di Roma, Lazio e Samp ricopriva quel ruolo da dicembre STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) - Sven Goran Eriksson è costretto a ...