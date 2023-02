Eric Bischoff: “Sono confuso da Bray Wyatt, non so cosa volere dal suo personaggio, ma è davvero figo” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il ritorno di Bray Wyatt in WWE ha generato un grande entusiasmo tra i fan, cresciuto ancora di più per merito della sua intensa faida con LA Knight. Con la sua personalità enigmatica e imprevedibile, Wyatt affascina costantemente il pubblico e lo tiene con il fiato sospeso, nonostante la direzione che sta prendendo sia ancora un mistero: dopo i conflitti con Uncle Howdy, la faida con Knight e le interazioni a distanza con Alexa Bliss, Bray ha sfidato uno tra Lashley e Lesnar a WrestleMania, spiazzando tutti. Anche Eric Bischoff ha espresso la sua opinione su Bray Wyatt, durante il podcast Kick Rocks: “È uno di quelli che guardo e vedo dove va a parare. È una cosa davvero bizzarra. Il ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il ritorno diin WWE ha generato un grande entusiasmo tra i fan, cresciuto ancora di più per merito della sua intensa faida con LA Knight. Con la sua personalità enigmatica e imprevedibile,affascina costantemente il pubblico e lo tiene con il fiato sospeso, nonostante la direzione che sta prendendo sia ancora un mistero: dopo i conflitti con Uncle Howdy, la faida con Knight e le interazioni a distanza con Alexa Bliss,ha sfidato uno tra Lashley e Lesnar a WrestleMania, spiazzando tutti. Ancheha espresso la sua opinione su, durante il podcast Kick Rocks: “È uno di quelli che guardo e vedo dove va a parare. È unabizzarra. Il ...

