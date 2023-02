Energia da eolico tra opportunità e ambiente: il confronto con Legambiente (VIDEO) (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Una opportunità, ma anche uno strumento da considerare con responsabilità. Queste le coordinate del Forum eolico che Legambiente regionale ha promosso oggi alla Rocca dei Rettori, sede della Provincia. La sede probabilmente non è stata scelta a caso perché sulla produzione da energie rinnovabili sia il Sannio che l’Irpinia occupano posti di preminenza in Campania, proprio in questi territori si produce l’84% dell’Energia eolica dell’intera regio­ne per un totale 1191 MW, essendo installati complessivamente circa 300 aerogeneratori (o pale eoliche). Su questo dato Legambiente ha chiamato ad una riflessione soprattutto quei Comuni del Fortore e dell’Alta Irpinia (Foiano, Montefalcone Valfortore, San Giorgio la Molara, Bisaccia) che ospitano i più grandi parchi eolici della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Una, ma anche uno strumento da considerare con responsabilità. Queste le coordinate del Forumche Legregionale ha promosso oggi alla Rocca dei Rettori, sede della Provincia. La sede probabilmente non è stata scelta a caso perché sulla produzione da energie rinnovabili sia il Sannio che l’Irpinia occupano posti di preminenza in Campania, proprio in questi territori si produce l’84% dell’eolica dell’intera regio­ne per un totale 1191 MW, essendo installati complessivamente circa 300 aerogeneratori (o pale eoliche). Su questo dato Legha chiamato ad una riflessione soprattutto quei Comuni del Fortore e dell’Alta Irpinia (Foiano, Montefalcone Valfortore, San Giorgio la Molara, Bisaccia) che ospitano i più grandi parchi eolici della ...

