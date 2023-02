Empoli, Zanetti: “Spalletti non ci snobberà, Kvara e Osimhen fanno paura” (Di venerdì 24 febbraio 2023) In attesa che cominci il ventiquattresimo turno di Serie A, che vedrà la compagine guidata da mister Luciano Spalletti affrontare l’Empoli di Paolo Zanetti, alla vigilia del match contro il Napoli, il tecnico dei toscani è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il possibile scenario della sfida. Queste le sue parole: “Il Napoli è una squadra importante, se dovesse fare qualche cambio sarà per gestione, non per snobbare l’Empoli. Credo che abbiano la mentalità di vincere tutte le partite“. Proseguendo, l’ex allenatore del Venezia, ha analizzato anche le doti dimostrate fino a questo momento dagli uomini Luciano Spalletti, che sia in campionato che in Champions League, stanno imponendo un nuovo modo di giocare il calcio: “Osimhen e Kvara farebbero ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 24 febbraio 2023) In attesa che cominci il ventiquattresimo turno di Serie A, che vedrà la compagine guidata da mister Lucianoaffrontare l’di Paolo, alla vigilia del match contro il Napoli, il tecnico dei toscani è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il possibile scenario della sfida. Queste le sue parole: “Il Napoli è una squadra importante, se dovesse fare qualche cambio sarà per gestione, non per snobbare l’. Credo che abbiano la mentalità di vincere tutte le partite“. Proseguendo, l’ex allenatore del Venezia, ha analizzato anche le doti dimostrate fino a questo momento dagli uomini Luciano, che sia in campionato che in Champions League, stanno imponendo un nuovo modo di giocare il calcio: “farebbero ...

