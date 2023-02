Empoli, Zanetti: ''Napoli? Nessuna ricetta per affrontarlo, abbiamo messo in difficoltà squadre più forti di noi" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Zanetti: ''Nessuna ricetta per affrontare il Napoli, è una squadra fantastica, ma abbiamo dimostrato di saper mettere in difficoltà squadre più forti di noi" Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. Queste le sue parole: "La ricetta per provare a fermare il Napoli? I nostri tifosi che son venuti a Firenze in massa ce li avremo anche in casa e quindi sicuramente sarà una bella sfida, con uno stadio pieno di tifosi avversari, ma noi ci sentiamo in casa nostra e soprattutto con la nostra gente che ci spingerà oltre l'ostacolo. La ricetta non ce l'ho. ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 24 febbraio 2023): ''per affrontare il, è una squadra fantastica, madimostrato di saper mettere inpiùdi noi" Paolo, allenatore dell', ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. Queste le sue parole: "Laper provare a fermare il? I nostri tifosi che son venuti a Firenze in massa ce li avremo anche in casa e quindi sicuramente sarà una bella sfida, con uno stadio pieno di tifosi avversari, ma noi ci sentiamo in casa nostra e soprattutto con la nostra gente che ci spingerà oltre l'ostacolo. Lanon ce l'ho. ...

