Empoli, Zanetti: "Col Napoli abbiamo una possibilità, dobbiamo crederci" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEmpoli – L'Empoli si appresta a sfidare la capolista Napoli domani sera al 'Castellani'. Il tecnico Paolo Zanetti presenta la gara: "Non concordo con chi dice che non abbiamo possibilità, altrimenti potremmo andare a fare un giro in centro. Se parti sconfitto le chances sono zero, ma devi crederci perché a volte i miracoli accadono. Le cose succedono se le sogni e ci credi. Noi abbiamo dimostrato di sapere fare delle imprese, sulla carta naturalmente la gara è proibitiva, ma i ragazzi devono avere una speranza viva". Il Castellani è tutto esaurito, ma la maggior parte dei tifosi sarà per la formazione partenopea: "I nostri tifosi che sono venuti a Firenze in massa ce li avremo anche in casa. Sarà una bella sfida, con uno ...

