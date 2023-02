Empoli-Napoli: turnover Spalletti, ecco i cambi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Luciano Spalletti è pronto ad effettuare turnover in vista della sfida Empoli-Napoli di Serie A che si gioca sabato 25 febbraio 2023. Luciano Spalletti comincia a fare qualche calcolo in vista fella sfida di Serie A tra Empoli e Napoli. La squadra azzurra ha giocato martedì in Champions League e dovrà giocare già sabato in campionato. Inevitabile pensare quantomeno a qualche piccolo cambio nella formazione titolare. Empoli-Napoli: il turnover di Spalletti Al momento il tecnico del Napoli sta pensando anche a lasciare in panchina di Osimhen, al suo posto giocherebbe Simeone che fino ad ora non ha mai giocato titolare in Serie A. Difficile rinunciare al nigeriano, ma ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lucianoè pronto ad effettuarein vista della sfidadi Serie A che si gioca sabato 25 febbraio 2023. Lucianocomincia a fare qualche calcolo in vista fella sfida di Serie A tra. La squadra azzurra ha giocato martedì in Champions League e dovrà giocare già sabato in campionato. Inevitabile pensare quantomeno a qualche piccoloo nella formazione titolare.: ildiAl momento il tecnico delsta pensando anche a lasciare in panchina di Osimhen, al suo posto giocherebbe Simeone che fino ad ora non ha mai giocato titolare in Serie A. Difficile rinunciare al nigeriano, ma ...

