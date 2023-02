Empoli-Napoli, Spalletti: “Partita molto delicata, non possiamo sbagliare nulla” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “E’ una Partita delicatissima per quella che è la loro geometria tattica, dovremo essere bravi a dilatare la loro compattezza. Loro sanno stare in campo benissimo, hanno calciatori fortissimi tipo Vicario, Parisi, Baldanzi che ci troveremo nelle grandi squadre il prossimo anno. Conosciamo inoltre l’esperienza e la qualità di Luperto, non è altro che un ulteriore segno della difficoltà di questa Partita. Dovremo essere bravi a meccanizzare bene nella testa l’importanza di queste gare e non andare a considerare altre cose. Bisogna mettere gli occhiali da fabbro: si vede solo quello che c’è davanti, non quello che c’è ai lati né dietro“. Queste le parole di Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Napoli, gara del ventiquattresimo turno di Serie A 2022/2023. “Stanchezza? ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) “E’ unadelicatissima per quella che è la loro geometria tattica, dovremo essere bravi a dilatare la loro compattezza. Loro sanno stare in campo benissimo, hanno calciatori fortissimi tipo Vicario, Parisi, Baldanzi che ci troveremo nelle grandi squadre il prossimo anno. Conosciamo inoltre l’esperienza e la qualità di Luperto, non è altro che un ulteriore segno della difficoltà di questa. Dovremo essere bravi a meccanizzare bene nella testa l’importanza di queste gare e non andare a considerare altre cose. Bisogna mettere gli occhiali da fabbro: si vede solo quello che c’è davanti, non quello che c’è ai lati né dietro“. Queste le parole di Luciano, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, gara del ventiquattresimo turno di Serie A 2022/2023. “Stanchezza? ...

