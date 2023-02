Empoli-Napoli | Spalletti | “Partita delicata | serve la giusta mentalità”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Tra le partite valide per il ventiquattrasimo turno di Serie A, in programma per sabato 25 febbraio alle 18:00, ci sarà quella tra. Proprio del match ha parlato in conferenza stampa l’allenatore partenopeo Luciano, dicendo: “La squadra ha fatto passi da gigante contro questo tipo di partite. Lo scorso anno dopo aver perso contro l’, disputammo un ottimo finale di campionato. Per il futuro queste cose sono state incorporate. Ci aspetta unala. Giocano un calcio chiuso e compatto e noi dobbiamo essere bravi nel saper aprire gli spazi. Loro hanno a dispozione grandi giocatori come Vicario, Baldanzi e Parisi, che nella prossima stagione giocheranno in club ...