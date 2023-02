Empoli-Napoli | probabili formazioni | ritorna Mario Rui | Elmas fa rifiatare Zielinski Sky

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Ilriprende il cammino in campionato da, dopo la convincente vittoria in Champions contro l’Eintracht. Gli azzurri giocheranno al Castellani contro l’, che lo scorso anno mise la parola “fine” all’inseguimento di Milan e Inter. La squadra di Spalletti quest’anno non arriva con una flebile speranza ma con una grande convinzione e un +15 sui nerazzurri secondi. Secondo Sky, il tecnico toscano farà ruotare almeno tre giocatori. Torna titolareRui dopo due panchine consecutive. A centrocampo rifiata: al suo postodal primo minuto. In attacco ci sarà la solita staffetta Lozano-Politano. Dal messicano, che molto probabilmente subentrerà, ci si aspetta una continuità di rendimento che segua la scia tracciata in Champions, dove ha vinto il premio di ...