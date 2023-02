Empoli-Napoli | le probabili formazioni | Spalletti punta sulla coppia Kvaratskhelia-Osimhen

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo la vittoria per 2-0 nell’andata di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, ildi mister Lucianotorna a focalizzarsi sul campionato di Serie A, dove attualmente detiene la prima posizione a 15 lunghezze dall’inseguitrice Inter. La prossima sfida dei partenopei si disputerà allo Stadio Castellani, domani sabato 25 febbraio alle ore 18:00, contro l’. Il match tra i toscani e gli azzurri aprirà la ventiquattresima giornata di campionato. Il club campano, contro la compagine guidata da Paolo Zanetti, con quasi ognità scenderà in campo con la solita formazione, che potrà essere condita da piccoli cambiamenti, per poter aggiungere un altro mattoncino verso il tricolore. Lucianonon vuole cali di concentrazione, e proprio per questo, sembrerebbe ...