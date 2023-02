(Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo la trionfale notte di Francoforte, in cui ilha difatti ipotecato il passaggio storico ai quarti di finale della UEFA Champions League (traguardo mai raggiunto nella storia del club, ndr), battendo l’Eintracht per 2-0, la squadra di Luciano Spalletti si prepara in vista dellacontro l’. Un match che gli azzurri vogliono portare a casa anche per riscattare la brutta delusione incassata lo scorso anno, quando i toscani ribaltarono il risultato sul 3-2 soltanto nella parte finale di match. Per farlo, Spalletti valuta qualche cambio di formazione, senza tuttavia optare per un grande stravolgimento dell’undici iniziale, rispetto a quanto visto nell’ultima serata di Champions. Frattanto, anche l’allenatore dell’, Paolo Zanetti, valuta le opportune contromosse, anche se dall’infermeria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - tvdellosport : I tifosi della Stella Rossa espongono e bruciano lo stendardo dei Fedayn, quello rubato ai supporters romanisti dop… - zazoomblog : Empoli-Napoli domani in tv: canale orario e streaming Serie A 2022-2023 - #Empoli-Napoli #domani #canale #orario - Spazio_Napoli : Empoli-Napoli, il titolare salta la sfida: è ufficiale! - gianluca_delpre : @majewsky2000 L ultima deluisone e stata in empoli napoli -

CONTINUO SCONTRO A DISTANZA - Le due macchine da gol si tallonano a ogni curva e alla 12giornata arriva il contro - sorpasso : l'Atalanta vince ae si riprende la 2piazza dietro il, ...Commenta per primo( sabato 25 febbraio con inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn ) è l'anticipo che apre la 24esima giornata di campionato in Serie A , la quinta nel girone di ritorno. LE ULTIME - ...

Empoli-Napoli live: le probabili formazioni e dove vederla in tv ilmattino.it

Empoli-Napoli, Mario Rui e Elmas titolari. Testa a testa Politano-Lozano (CorSport) - ilNapolista IlNapolista

Empoli – Napoli: analisi prepartita e stato degli infortunati. Raspadori ancora fuori Napolike.it

Empoli-Napoli, Osimhen da valutare: le ultime sulle condizioni del nigeriano CalcioNapoli24

Empoli-Napoli, designata la coppia di telecronisti di Dazn CalcioNapoli1926.it

Torna in campo il Napoli di Luciano Spalletti, dopo il successo in Champions League a Francoforte, contro l’Empoli di Paolo Zanetti.Nessun problema per Victor osimhen che era uscito con l’Eintracht Francoforte solo per motivi precauzionali Il Napoli di Luciano Spalletti prepara con cura la sfida di campionato contro l’Empoli in pr ...