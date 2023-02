Empoli-Napoli del 25 febbraio in diretta TV e streaming | Sky o DAZN?

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Archiviata l’andata degli ottavi di finale di Champions League, ilè pronto a scendere di nuovo in campo, questa volta in campionato per disputare la 24esima giornata di Serie A. Per quanto riguarda la competizione europea, gli azzurri sono reduci da una prestazione spettacolare condita da un’ottima vittoria per 2-0 (reti di Osimhen e Di Lorenzo) in trasferta contro l’ostico Eintracht Francoforte. Quanto al campionato italiano, invece, i partenopei sono sempre in testa alla classifica a quota 62 punti (+15 sull’Inter) e reduci nell’ultima giornata da una vittoria contro il Sassuolo per 2-0. Domani, 25, la compagine allenata da mister Luciano Spalletti sarà impegnata contro l’presso allo Stadio Carlo Castellani e con fischio d’inizio alle ore 18.00. La formazione di casa, guidata da mister Paolo Zanetti, occupa ...