Empoli, lesione per Cambiaghi: le sue condizioni e i tempi di recupero (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'Empoli dovrà fare a meno di Nicolò Cambiaghi per le prossime partite, uscito contro la Fiorentina ha accusato un guaio muscolare L'Empoli dovrà fare a meno di Nicolò Cambiaghi per le prossime partite, uscito contro la Fiorentina ha accusato un guaio muscolare. La nota del club azzurro: «Empoli Football Club comunica che gli accertamenti eseguiti in data odierna sul calciatore Nicolò Cambiaghi, uscito durante l'ultima gara contro la Fiorentina, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. L'atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

