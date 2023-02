Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ComuneEmpoli : #cultura #empoli ?? ???????????????? ????????, dall'11 al 14 maggio torna il festival della #lettura e dell'#ascolto ?? La ses… - aluzzi71 : RT @pallonatefaccia: Carlo Castellani, leggenda dell'@EmpoliCalcio (il suo record di gol è stato battuto da Tavano solo nel 2011), di famig… -

La sesta edizione della rassegna, che si svolgerà dall'11 al 14 maggio, sarà anticipata da vari appuntamenti ad aprile con 'AspettandoDa giovedì 11 a domenica 14 maggio 2023,sarà palcoscenico per l'edizione 2023 di "- Festival della lettura e dell'ascolto" per bambini da 0 a 14 anni di età, per famiglie e adulti, ...

Empoli, ‘Leggenda’ il festival della lettura e dell'ascolto torna in presenza LA NAZIONE

Leggenda 2023, a Empoli il Festival della Lettura e dell'Ascolto Virgilio

Verso Empoli-Napoli: pronti Elmas e Mario Rui dal primo minuto numero-diez.com

L’aura e i suoi colori Come decifrare l’energia umana LA NAZIONE

Maradona, giallo sulla statua: il Comune di Napoli la restituisce all’artista Tuttosport

La sesta edizione della rassegna, che si svolgerà dall'11 al 14 maggio, sarà anticipata da vari appuntamenti ad aprile con "Aspettando Leggenda" ...EMPOLI - Quattro giorni di incontri con autori, laboratori, letture ad alta voce, spettacoli, tavole rotonde, ma anche installazioni, mostre e molto altro ancora. Al centro libri e lettori, fra pagine ...