Emma Marrone sensuale alla Milano Fashion Week | body a rete e gonna in vinile

Leggi su dilei

(Di venerdì 24 febbraio 2023), trasgressiva e di tendenza:ha lasciato tutti senza fiato, presentandosi con un look total black da urlo che gioca con le trasparenze. La cantante non ha paura di osare e lo ha dimostrato ancora una volta con un outfit da Catwoman.trasparente einTrasparenze e sovrapposizioni: cosìosa e mixa tessuti e capi diversi per il suo appuntamento. La cantante è arrivatasfilata di GCDS ...