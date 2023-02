Emergenza siccità, il governo accelera: una cabina di regia per recuperare anni di inerzia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sarà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a presiedere, il 1° marzo, il primo incontro interministeriale per l’Emergenza siccità, che sta mettendo a dura prova diverse aree del Paese e comparti produttivi primari come l’agricoltura. Il tavolo ha l’obiettivo di mettere in campo le iniziative per un piano di interventi a breve scadenza e una programmazione a medio-lungo termine contro la crisi idrica. Dunque, affronterà da un lato la condizione di Emergenza e dall’altro il tema degli interventi strutturali per prevenirla ed evitare che si ripeta. La cabina di regia sull’Emergenza siccità All’incontro, che si terrà a Palazzo Chigi, parteciperanno i rappresentanti dei ministeri Ambiente, Infrastrutture, Agricoltura, Affari Europei, Coesione e Pnrr e il Dipartimento ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sarà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a presiedere, il 1° marzo, il primo incontro interministeriale per l’, che sta mettendo a dura prova diverse aree del Paese e comparti produttivi primari come l’agricoltura. Il tavolo ha l’obiettivo di mettere in campo le iniziative per un piano di interventi a breve scadenza e una programmazione a medio-lungo termine contro la crisi idrica. Dunque, affronterà da un lato la condizione die dall’altro il tema degli interventi strutturali per prevenirla ed evitare che si ripeta. Ladisull’All’incontro, che si terrà a Palazzo Chigi, parteciperanno i rappresentanti dei ministeri Ambiente, Infrastrutture, Agricoltura, Affari Europei, Coesione e Pnrr e il Dipartimento ...

