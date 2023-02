Emergenza cinghiali, focus di Cia Due Mari con l’assessore Pentassuglia: prospettive per il monitoraggio, la gestione e il contenimento (Di venerdì 24 febbraio 2023) Castellaneta (TA) – L’Emergenza cinghiali in Puglia e nel Tarantino: lunedì 27 febbraio 2023, alle 9.30, sarà questo il “focus” al centro dell’incontro che si terrà nella Masseria Grotte di Sileno, in contrada Le Grotte a Castellaneta. L’iniziativa, alla quale tra gli altri parteciperà l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia, è organizzata dall’Area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani di Puglia. Al centro dell’evento ci sarà l’analisi puntuale delle prospettive per il monitoraggio, la gestione e il contenimento del cinghiale sul territorio regionale. In apertura dei lavori, dopo i saluti di Pietro De Padova e Vito Rubino (rispettivamente presidente e direttore di Cia Area Due Mari) e ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 24 febbraio 2023) Castellaneta (TA) – L’in Puglia e nel Tarantino: lunedì 27 febbraio 2023, alle 9.30, sarà questo il “” al centro dell’incontro che si terrà nella Masseria Grotte di Sileno, in contrada Le Grotte a Castellaneta. L’iniziativa, alla quale tra gli altri parteciperàregionale all’Agricoltura Donato, è organizzata dall’Area Duedi Cia Agricoltori Italiani di Puglia. Al centro dell’evento ci sarà l’analisi puntuale delleper il, lae ildel cinghiale sul territorio regionale. In apertura dei lavori, dopo i saluti di Pietro De Padova e Vito Rubino (rispettivamente presidente e direttore di Cia Area Due) e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BlunoteWeb : Emergenza cinghiali, focus Cia Due Mari e assessore Pentassuglia - AntennaSud : Emergenza cinghiali, focus Cia Due Mari con assessore Pentassuglia - Agricolae1 : Emergenza #cinghiali, focus di @Cia Due Mari con l’assessore Pentassuglia. Le prospettive per il monitoraggio, la g… - green_milano : RT @Greenreport_it: Cinghiali all’Elba: l’emergenza non si risolve con le fake news e le convinzioni sbagliate - - isoletoscane : Cinghiali all’Elba: l’emergenza non si risolve con le fake news e le convinzioni sbagliate - Greenreport: economia… -