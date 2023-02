Emanuele Valeri: una certezza per la Cremonese (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel posticipo della 23a giornata di Serie A la Cremonese, nonostante l’ottima prestazione fornita, ha ottenuto l’ennesimo pareggio stagionale. Il 2-2 finale in casa del Torino ha lasciato un po’ di amaro in bocca agli uomini di Ballardini, ancora ultimi in classifica con 9 punti. I grigiorossi, infatti, dopo l’iniziale svantaggio, si sono portati sull’1-2, illudendosi di poter centrare la prima vittoria in campionato, grazie al gol di uno dei suoi elementi cardine. Si tratta del terzino sinistro Emanuele Valeri, una vera e propria certezza per la Cremonese. Il numero 3 al 74? ha letteralmente piegato le mani di Milinkovi?-Savi?, con un bolide di prima intenzione scagliato dal limite dell’area. L’ex Cesena, alla sua prima stagione in massima serie, è uno dei calciatori rivelazione del ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel posticipo della 23a giornata di Serie A la, nonostante l’ottima prestazione fornita, ha ottenuto l’ennesimo pareggio stagionale. Il 2-2 finale in casa del Torino ha lasciato un po’ di amaro in bocca agli uomini di Ballardini, ancora ultimi in classifica con 9 punti. I grigiorossi, infatti, dopo l’iniziale svantaggio, si sono portati sull’1-2, illudendosi di poter centrare la prima vittoria in campionato, grazie al gol di uno dei suoi elementi cardine. Si tratta del terzino sinistro, una vera e propriaper la. Il numero 3 al 74? ha letteralmente piegato le mani di Milinkovi?-Savi?, con un bolide di prima intenzione scagliato dal limite dell’area. L’ex Cesena, alla sua prima stagione in massima serie, è uno dei calciatori rivelazione del ...

