Elon Musk non può twittare nulla su Tesla senza l’approvazione degli avvocati: perchè? (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un errore commesso nel 2018 costa ancora al boss la supervisione della Securities and Exchange Commission Leggi su wired (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un errore commesso nel 2018 costa ancora al boss la supervisione della Securities and Exchange Commission

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : È la conseguenza di un cambiamento intenzionale dell’algoritmo da parte degli ingegneri di Twitter, che lunedì sono… - PappaletteraF : RT @M25016096: Secondo Elon Musk sta per arrivare il momento in cui si scoprirà che tutta la vicenda covid è stata una truffa. In effetti l… - ItaliaStartUp_ : Elon Musk non può twittare nulla su Tesla senza l’approvazione degli avvocati: perchè? - PerlaneraUno : RT @M25016096: Secondo Elon Musk sta per arrivare il momento in cui si scoprirà che tutta la vicenda covid è stata una truffa. In effetti l… - MenegazziMarina : RT @M25016096: Secondo Elon Musk sta per arrivare il momento in cui si scoprirà che tutta la vicenda covid è stata una truffa. In effetti l… -