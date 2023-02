Elly Schlein, rubato lo zaino sul treno da Verona a Milano: appello sui social (Di venerdì 24 febbraio 2023) Proprio durante uno degli innumerevoli spostamenti legati alla sua candidatura alle primarie del partito democratico, Elly Schlein è stata vittima di un ladro che le ha sottratto lo zaino. A raccontare la disavventura è stata l’esponente del Pd che ha lanciato un appello sui social. “Girando in lungo e largo per il Paese da settimane una disavventura poteva accadere! Mi hanno rubato lo zaino oggi sul treno da Verona a Milano centrale, poco prima o poco dopo la fermata di Brescia. Se a chi l’ha rubato dovesse arrivare questo messaggio, lo prego di restituirlo in qualche modo, di lasciarlo da qualche parte che sia trovabile" (SPECIALE Schlein). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 febbraio 2023) Proprio durante uno degli innumerevoli spostamenti legati alla sua candidatura alle primarie del partito democratico,è stata vittima di un ladro che le ha sottratto lo. A raccontare la disavventura è stata l’esponente del Pd che ha lanciato unsui. “Girando in lungo e largo per il Paese da settimane una disavventura poteva accadere! Mi hannolooggi suldacentrale, poco prima o poco dopo la fermata di Brescia. Se a chi l’hadovesse arrivare questo messaggio, lo prego di restituirlo in qualche modo, di lasciarlo da qualche parte che sia trovabile" (SPECIALE).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : Vorrei che Giorgia Meloni che so essere molto impegnata prendesse 12 secondi del suo tempo per dichiararsi antifasc… - AnnalisaChirico : Elly Schlein torni a studiare diritto se vuole guidare un grande partito senza cedere al giustizialismo: Berlusconi… - nzingaretti : Grazie a Elly Schlein. Dopo pochi giorni da una drammatica sconfitta, sei tornata a far riempire una bella piazza a… - Corriere : Rubato in treno a Brescia lo zaino di Elly Schlein: «Tenetevi il pc, ma ridatemi le lettere» - HuffPostItalia : Elly Schlein e la profezia di Papa Francesco (di A. Aringoli) -