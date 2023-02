Elly Schlein: mi hanno rubato lo zaino sul treno, che dispiacere avere perso la borraccia ecologica… (Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ toccato anche a Elly Schlein confrontarsi con la dura realtà che i viaggiatori sui treni incontrano quotidianamente. Si va dai disservizi ai furti. E proprio quest’ultimo inconveniente ha funestato la giornata della candidata alla segreteria del Pd. “Girando in lungo e largo per il Paese da settimane una disavventura poteva accadere! Mi hanno rubato lo zaino oggi sul treno da Verona a Milano centrale – ha scritto Elly Schlein in un post su Fb – poco prima o poco dopo la fermata di Brescia. Se a chi l’ha rubato dovesse arrivare questo messaggio, lo prego di restituirlo in qualche modo, di lasciarlo da qualche parte che sia trovabile”. Schlein ai ladri: restituitemi gli appunti e la borraccia “Non ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ toccato anche aconfrontarsi con la dura realtà che i viaggiatori sui treni incontrano quotidianamente. Si va dai disservizi ai furti. E proprio quest’ultimo inconveniente ha funestato la giornata della candidata alla segreteria del Pd. “Girando in lungo e largo per il Paese da settimane una disavventura poteva accadere! Milooggi sulda Verona a Milano centrale – ha scrittoin un post su Fb – poco prima o poco dopo la fermata di Brescia. Se a chi l’hadovesse arrivare questo messaggio, lo prego di restituirlo in qualche modo, di lasciarlo da qualche parte che sia trovabile”.ai ladri: restituitemi gli appunti e la“Non ...

