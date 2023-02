Elly Schlein: 'E' una mobilitazione, non ci vedranno arrivare. E' il momento di cambiare tutto' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Elly Schlein, in un'intervista a Il Manifesto e a Qn, ha parlato dell'appuntamento di domenica 26 febbraio con le primarie del Pd. La candidata alla segreteria è data in netta rimonta su Stefano ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 febbraio 2023), in un'intervista a Il Manifesto e a Qn, ha parlato dell'appuntamento di domenica 26 febbraio con le primarie del Pd. La candidata alla segreteria è data in netta rimonta su Stefano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Se vinco le primarie del Pd mi tingo una ciocca di capelli di rosso, in diretta con voi, dopo esser andata a San L… - Corriere : Elly Schlein a Firenze canta «Bella ciao» in risposta a Valditara - ultimora_pol : Elly #Schlein: 'Ticket con #Bonaccini in caso di sconfitta? Non ha senso, è finito il tempo del partito patriarcale… - Pinosuma1 : RT @nemo0703: In bocca al lupo Elly ! “Educazione sessuale nelle scuole, matrimoni gay e droga leggera libera, ius soli, stop al jobs act.… - Sulserio1 : RT @BimbePeppe: “Valditara non può essere ministro.” Siamo d’accordo con Elly Schlein. #valditaradimettiti -