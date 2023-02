Elezioni Lazio 2023, Nobili eletto consigliere regionale (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Luciano Nobili eletto consigliere regionale del Lazio: è il verdetto delle Elezioni regionali 2023. “Dopo giorni di attesa affinché la commissione elettorale verificasse i risultati, sono felice per i dati che sono emersi”, dice Nobili, esponente di Italia Viva, annunciando la sua elezione a consigliere regionale nel Lazio , spuntandola sul filo di lana (una manciata di voti) rispetto a Pierluca Dionisi, candidato di Calenda con Azione. “In attesa della proclamazione ufficiale, tutta la mia gratitudine alle migliaia di persone che, in un’elezione complicatissima, con un risultato purtroppo deludente per la coalizione di centrosinistra e per il Terzo Polo, hanno avuto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lucianodel: è il verdetto delleregionali. “Dopo giorni di attesa affinché la commissionerale verificasse i risultati, sono felice per i dati che sono emersi”, dice, esponente di Italia Viva, annunciando la sua elezione anel, spuntandola sul filo di lana (una manciata di voti) rispetto a Pierluca Dionisi, candidato di Calenda con Azione. “In attesa della proclamazione ufficiale, tutta la mia gratitudine alle migliaia di persone che, in un’elezione complicatissima, con un risultato purtroppo deludente per la coalizione di centrosinistra e per il Terzo Polo, hanno avuto ...

