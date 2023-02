Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _comedincanto : Non gli Edoardo che ammettono di aver SPENTO i loro microfoni e che Donnamaria lo ha in qualche modo riacceso ?? #gfvip - neothehackerV2 : RAGÀ FACCIAMOCI TUTTI UN REGALO: FUORI IL RATTO CESSO INVIDIOSO POSSESSIVO ROSICONE VISCIDO IMBECILLE COGLIONE DI… - JJLisa90 : Tappatevi le orecchie e salvate Edoardo Donnamaria qualsiasi cosa accada! #drojette #donnalisi - mrsincoerenza : edoardo donnamaria ha incontrato i suoi genitori e ha ricevuto informazioni dall’esterno dai genitori e va al telev… - commentacose : Io sono una #Donnalisi e faccio l'avvocato della causa persa Edoardo Donnamaria fino alla fine. Anche perché sappia… -

Antonino Spinalbese è l'eliminato della puntata di giovedì 23 febbraio del GF Vip. Prima però di uscire Alfonso Signorini ha voluto un faccia a faccia tra lui e. La 'causa' dei litigi tra loro è stata Antonella Fiordelisi che ha sempre mostrato una simpatia particolare per l'ex di Belèn. GF Vip, Signorini contro i Vipponi: 'Vi siete ...Antonino conferma che fuori dalla casa non vorrà vederema non ha problemi a rivedere Antonella 22.21'Antonella ti ha usato palesemente per farmi ingelosire, ma il nostro astio ...

Provvedimento per Tavassi, Micol, Edoardo e Murgia: Microfoni staccati e informazioni dall'esterno Fanpage.it

La reazione di Edoardo Donnamaria al salvataggio di Antonella Fiordelisi - Mediaset Infinity Grande Fratello

Edoardo Donnamaria: "Se uscisse Antonella sarei felice" - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Micol Incorvaia fa una rivelazione hot su Edoardo Donnamaria Novella 2000

Edoardo Donnamaria rivela di aver avuto contatti con l’esterno a pochi giorni dal suo ingresso al GF Vip 7: le sue dichiarazioni. Serata intensa quella di stasera al Grande Fratello Vip 7. Come ...Nel corso della 36esima puntata, Signorini ha dato il via a un nuovo caso che ha visto protagonisti Tavassi, Donnamaria, Micol e Nicole ...