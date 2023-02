(Di venerdì 24 febbraio 2023), centrocampista dell', ha parlato all'Eco di Bergamo: "In questo anno penso di aver fatto buone cose ma mi ma...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Ederson: 'Il mio costo non è un problema, ma devo alzare il livello all'Atalanta per la Nazionale': Ederson, centro… - infoitsport : Atalanta, Ederson: “Col Milan scontro diretto, sul mio momento…” - CalcioPillole : #Ederson, trequartista dell'#Atalanta, ha rilasciato un'intervista a #LecodiBergamo: le sue dichiarazioni. - tuttoatalanta : Ancora Ederson: 'Il mio idolo è Casemiro, con l'Atalanta posso arrivare alla Nazionale' - tuttoatalanta : Ederson: 'Nella Salernitana avevo più libertà di gioco, ecco qual è il mio vero ruolo ma...'… -

E qui, aavviso, forse anche per mia interpretazione bizzarra, i ruoli sono tre. Li definirei ... Dea De Roon euclideo, il migliore del campionato con Lobotka e quando non c'è si vede,...Le parole in vista della sfida a San Siro contro il Milan del centrocampista brasiliano dell'AtalantaTramite L'Eco di Bergamo il centrocampista dell'Atalantaha rilasciato qualche dichiarazione: tra la stagione attuale, obiettivi europei e la sfida contro il Milan. OBIETTIVI E MILAN - "Sarà uno scontro diretto, ma parlare di Champions League è ...

Atalanta, Ederson: "Col Milan scontro diretto, sul mio momento..." Calcio in Pillole

ATALANTA, EDERSON: "IL COSTO DEL MIO CARTELLINO NON È UN PESO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Atalanta, Ederson: "Il costo del mio cartellino non è un peso. Sogno la Nazionale" TUTTO mercato WEB

Ederson: 'Il mio costo non è un problema, ma devo alzare il livello all ... Calciomercato.com

Atalanta, Ederson: "Casemiro il mio idolo, il miglior centrocampista brasiliano degli ultimi anni" TUTTO mercato WEB

Ederson, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato all'Eco di Bergamo: "In questo anno penso di aver fatto buone cose ma mi manca ancora qualcosa. Mi sto ambientando e sto crescendo in ogni partita. Mi ...Infine sul sogno Nazionale brasiliana: "Ci penso da tempo, con l'Atalanta posso avvicinarmici ma devo alzare il mio livello. Ho tempo per riuscirci, sono giovane". Così nel corso di un'intervista a ...