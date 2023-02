Economia (tedesca) di guerra: a un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, Berlino è a un bivio (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Un errore che non accadrà più». Dopo anni di affidamento “eccessivo” sul gas russo, d’ora in poi Berlino punterà a un modello diverso. Ad assicurarlo è stato Olaf Scholz, cancelliere da soli 14 mesi di una Germania che naviga in acque sempre più inesplorate. «Con la Russia abbiamo visto cosa significa diventare dipendenti da una risorsa strategica come il gas», ha avvertito in una conferenza organizzata lo scorso novembre dal quotidiano Süddeutsche Zeitung. Il riferimento dell’ex sindaco di Amburgo non era solo alla guerra in Ucraina o ai rapporti con il Paese che per anni è stato il principale fornitore energetico dell’industria tedesca. Secondo Scholz, si dovranno evitare «dipendenze rischiose» anche rispetto a un altro dei cardini del successo economico tedesco, la Cina. Lo sforzo fa parte del delicato equilibrio ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Un errore che non accadrà più». Dopo anni di affidamento “eccessivo” sul gas russo, d’ora in poipunterà a un modello diverso. Ad assicurarlo è stato Olaf Scholz, cancelliere da soli 14 mesi di una Germania che naviga in acque sempre più inesplorate. «Con la Russia abbiamo visto cosa significa diventare dipendenti da una risorsa strategica come il gas», ha avvertito in una conferenza organizzata lo scorso novembre dal quotidiano Süddeutsche Zeitung. Il riferimento dell’ex sindaco di Amburgo non era solo allain Ucraina o ai rapporti con il Paese che per anni è stato il principale fornitore energetico dell’industria. Secondo Scholz, si dovrevitare «dipendenze rischiose» anche rispetto a un altro dei cardini del successo economico tedesco, la Cina. Lo sforzo fa parte del delicato equilibrio ...

