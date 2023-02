Ecco le specifiche tecniche del prossimo OnePlus Nord 3

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il3 è ancora protagonista delle ultime indiscrezioni. Stando a quanto riportato da ‘mysmartprice.com‘, il device dovrebbe montare uno schermo AMOLED da 6.72 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il3 sarà spinto probabilmente dal processore MediaTek Dimensity 9000 con 8/16GB di RAM e 128/256GB di storage interno. La fotocamera posteriore dovrebbe includere un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP (il comparto fotografico sarebbe, in questo modo, abbastanza completo). La fotocamera frontale presenterà un sensore singolo da 16MP. Il lettore di impronte digitali pure dovrebbe essere presente, ma disposto lateralmente. Non mancheranno a bordo l’alert slider, il jack per le cuffie da 3.5mm e la porta USB-C. La batteria ...