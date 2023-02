Ecco il nuovo sommergibile Fincantieri, presentato ad Abu Dhabi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Durante il salone della sicurezza e della difesa Idex che si è tenuto ad Abu Dhabi questa settimana, Fincantieri ha presentato un nuovo modello di sottomarino leggero denominato S800 “Light Submarine” progettato per operazioni segrete in acque poco profonde. Il progetto, che sarebbe già in fase avanzata, ha subito attirato l'attenzione di possibili clienti pakistani e della regione del Golfo persico. Basato sullo schema del modello S1000, questo nuovo sommergibile seppure abbia una lunghezza di soli 51 metri per 10 metri d’altezza, e un diametro dello scafo pressurizzato di 4,80 metri, ha capacità simili a quelle del fratello maggiore ed è dotato di molte delle stesse tecnologie. Dalle prime informazioni pare che l’S800 potrà ospitare fino a 18 membri d'equipaggio più una squadra di ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 febbraio 2023) Durante il salone della sicurezza e della difesa Idex che si è tenuto ad Abuquesta settimana,haunmodello di sottomarino leggero denominato S800 “Light Submarine” progettato per operazioni segrete in acque poco profonde. Il progetto, che sarebbe già in fase avanzata, ha subito attirato l'attenzione di possibili clienti pakistani e della regione del Golfo persico. Basato sullo schema del modello S1000, questoseppure abbia una lunghezza di soli 51 metri per 10 metri d’altezza, e un diametro dello scafo pressurizzato di 4,80 metri, ha capacità simili a quelle del fratello maggiore ed è dotato di molte delle stesse tecnologie. Dalle prime informazioni pare che l’S800 potrà ospitare fino a 18 membri d'equipaggio più una squadra di ...

