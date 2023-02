Easy Waltz sarà il primo film diretto da Nic Pizzolatto | nel cast anche Al Pacino e Michelle Monaghan

Easy Waltz sarà il primo film diretto da Nic Pizzolatto, nel cast anche ... Movieplayer

Panini Comics: i fumetti in uscita questa settimana Fumettologica

Le uscite Panini Comics di Febbraio 2023 Tom's Hardware Italia

Christoph Waltz: «Ci vuole resistenza» Vanity Fair Italia

Le 40 cose a caso di… Matteo Beltrami GBOPERA

"True Detective" creator Nic Pizzolatto is set to make his feature film directorial debut with "Easy's Waltz," an indie drama set in Las Vegas that is starring Vince Vaughn. Vaughn will play a ...Deadline conferma che Nic Pizzolatto, creatore della serie True Detective, debutta alla regia con il film Easy’s Waltz. Il regista dirigerà un cast d’eccezione composto da Vince Vaughn, Michelle Monag ...