“È ora di dirlo”. UeD, clamoroso Federico Nicotera: l’annuncio cala all’improvviso sullo studio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Uomini e Donne, manca sempre meno alla scelta di Federico Nicotera: durante l’ultima puntata il tronista ha rotto il silenzio lasciandosi andare a frasi che faranno discutere parecchio. Nelle ultime settimane, del resto, l’attenzione su di lui è stata altissima con fiumi di commenti piovuti sui social e il pubblico letteralmente spaccato con in due. Scrivono i fan di Alice come: “Osceno. È talmente palese che sceglierà Carola, che non ha quasi più senso vedere la scelta stessa. La cosa che mi dispiace, non è che scelga Carola”. “Ma che ha usato un’altra ragazza solo per avere delle conferme da carola stessa. E guarda un po’? Sceglie quando quest’ultima gli scrive una lettera. Non si usano le persone e da una persona che ha sofferto, mi aspettavo maggior sensibilità”. E quelli di Carola: “L’unica preoccupazione di Alice è non essere scelta ma per sei ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Uomini e Donne, manca sempre meno alla scelta di: durante l’ultima puntata il tronista ha rotto il silenzio lasciandosi andare a frasi che faranno discutere parecchio. Nelle ultime settimane, del resto, l’attenzione su di lui è stata altissima con fiumi di commenti piovuti sui social e il pubblico letteralmente spaccato con in due. Scrivono i fan di Alice come: “Osceno. È talmente palese che sceglierà Carola, che non ha quasi più senso vedere la scelta stessa. La cosa che mi dispiace, non è che scelga Carola”. “Ma che ha usato un’altra ragazza solo per avere delle conferme da carola stessa. E guarda un po’? Sceglie quando quest’ultima gli scrive una lettera. Non si usano le persone e da una persona che ha sofferto, mi aspettavo maggior sensibilità”. E quelli di Carola: “L’unica preoccupazione di Alice è non essere scelta ma per sei ...

