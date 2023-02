“E ora come farò senza di te?”. Morte Maurizio Costanzo, il dolore del conduttore da sempre al suo fianco (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Morte di Maurizio Costanzo è arrivata come un pugno nello stomaco: le sue condizioni erano, in relazione all’età comunque avanzata (84 anni), buone. Martedì scorso, infatti, il giornalista e conduttore era stato ospite di Floris a La7, raccontando il proprio punto di vista con il solito acume e la solita sagacia. Una carriera, la sua, fatta di tanti alti e alcuni bassi. Tra i colpi più duri lo scandalo P2 (1981) e il suo nome della famigerata lista massonica di Licio Gelli, per la quale si scuserà e si autoaccuserà pubblicamente. Un coraggio, quello di chiedere scusa, che non gli è mai mancato. Tra i suoi successi più grande il Maurizio Costanzo Show. Il salotto che ha inventato il moderno Talk show dove sono nati alcuni personaggi ancora oggi sulla cresta ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ladiè arrivataun pugno nello stomaco: le sue condizioni erano, in relazione all’età comunque avanzata (84 anni), buone. Martedì scorso, infatti, il giornalista eera stato ospite di Floris a La7, raccontando il proprio punto di vista con il solito acume e la solita sagacia. Una carriera, la sua, fatta di tanti alti e alcuni bassi. Tra i colpi più duri lo scandalo P2 (1981) e il suo nome della famigerata lista massonica di Licio Gelli, per la quale si scuserà e si autoaccuserà pubblicamente. Un coraggio, quello di chiedere scusa, che non gli è mai mancato. Tra i suoi successi più grande ilShow. Il salotto che ha inventato il moderno Talk show dove sono nati alcuni personaggi ancora oggi sulla cresta ...

