E' morto Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo (foto US Mediaset) Addio a Maurizio Costanzo, una colonna della tv italiana. Il giornalista e conduttore romano è morto oggi, venerdì 24 febbraio 2023, all'età di 84 anni (ne avrebbe compiuti 85 il prossimo 28 agosto).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH |E' morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. #ANSA - trash_italiano : È morto a 84 anni Maurizio Costanzo ?? - TgLa7 : E' morto Maurizio Costanzo - imsoooogolden_ : RT @ljttlewolff: riassunto della mia tl in questo momento: in che senso è morto Maurizio Costanzo??? - lasusyy16 : NO RAGA NON STO CAPENDO MA DAVVERO MAURIZIO COSTANZO È MORTO? Non fate questi scherzi perfavore -