È morto Maurizio Costanzo

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Ci ha lasciati. La notizia la dà l’Ansa e la conferma l’ufficio stampa del noto giornalista e conduttore. Si è spento poco fa a Roma all’età di 84 anni. Si tratta senza dubbio di uno dei giornalisti più famosi d’Italia, in grado di rivoluzionare il linguaggio televisivo. Nato a Roma il 28 agosto 1938,può vantare di aver firmato decine di programmi sia in radio che in tv, oltre a commedie teatrali. Sposato con Maria De Filippi dal 1995, aveva già raggiunto la grande popolarità negli anni ’70 quando conduceva in Rai il Talk Show “Bontà loro”. Poi il passaggio a Mediaset con il suo longevoShow in onda dal 1982 per 40 anni di onorato servizio. Tra i suoi programmi più noti, anche “Buona domenica”., oltre a collaborare stabilmente con ...